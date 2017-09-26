9/26 大樂透、今彩539頭獎 均摃龜！

2017-09-26 22:19

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月26日）開獎的第106000081期大樂透，頭獎摃龜；第106000230期今彩539，頭獎也摃龜。

第106000081期大樂透中獎號碼為：「10、11、14、19、22、38，特別號：42。」頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共36注獲得，每注可得3萬9325元；肆獎共75注獲得，每注可得1萬2134元；伍獎共1835注獲得，每注可得2000元；陸獎共2105注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬445注獲得，每注可得400元；普獎共3萬2009注獲得，每注可得400元。

第106000081期49樂合彩中獎號碼為「10、11、14、19、22、38」，四合開出10注，每注可得20萬元；三合共157注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3819注中獎，每注可得1250元。

第106000230期今彩539中獎號碼為「02、15、24、25、30」，頭獎摃龜；貳獎共171注獲得，每注可得2萬元；參獎共5984注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬4687注獲得，每注可獲得50元。

第106000230期39樂合彩中獎號碼為「02、15、24、25、30」，四合1注中獎，可得獎金21萬2500元；三合共147注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5886注中獎，每注可得1125元。

第106000230期3星彩中獎號碼為「440」，正彩共21注中獎，每注可得1萬2500元。

第106000230期4星彩中獎號碼為「6938」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」