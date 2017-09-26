中國大媽太魯閣失聯獲救 感謝台灣救難人員

中國籍王姓婦人失聯21小時後獲救。（記者王峻祺翻攝）

2017-09-26 18:41

［記者王峻祺／花蓮報導］9月20日入境台灣跟團旅遊的66歲中國籍王姓婦人，25日下午3時在太魯閣國家公園砂卡礑步道與團員失聯後，獨自徒步從步道盡頭處再往海拔1128公尺高的同禮部落攀爬，歷經21小時滴水未沾，直到今天下午1時才在大禮部落獲救，總計走了12公里崎嶇山路，就連鞋子都走破了，異於常人的膽識與體力，讓警消人員驚嘆不已！

「感謝不是親人勝是親人的親情！」王姓婦人獲救後，第一時間向台灣救難人員道謝，除向中國四川的家人報平安，還強調此次獲救強烈感受到台灣人的溫暖，強調「這就是兩岸間的親情」，也是大家共同享有的親情。

來自中國四川的退休王姓女教師，20日跟著當地攝影學會前來台灣進行為期7天的環島之旅，一團34人25日抵達太魯閣，王姓婦人為了要捕捉峽谷美景，進入砂卡礑步道後愈走愈遠，疑似忘了集合時間，就直接輕裝穿越崎嶇山路，爬到大同部落夜宿一晚。

王姓婦人說，步道景緻太美，當發現要回頭時天色已暗，索性只好就地靠在大石頭邊休息，由於當時身上無水，只好靠剩下的幾顆糖充飢，就連鞋子也穿破丟了，一夜間聽到好多鳥聲及狗吠聲，直至天亮才繼續往前走。

她說，經過大禮部落時，好險遇到邱姓工人，才能夠對外聯繫獲救，因平時每天都有固定走路1小時的習慣，才得以應付崎嶇、陡峭的山路，非常感謝台灣搜救人員的辛勞，造成困擾實在深感抱歉，但卻也用相機拍下很多太魯閣的美景。

警消表示，王姓婦人腿力實在驚人，總共走了4.1公里的砂卡礑步道，並接續5公里長的崎嶇山路抵達大同部落，天亮時再步行約3公里到大禮部落後獲救，被發現時生命徵象穩定、精神狀況良好，但因未喝水身體略顯虛弱，目前已協助與其他團員會合，明將離境返回中國。

太魯閣國家公園管理處副處長張登文說，王姓婦人從砂卡礑步道到同禮部落間，至少走了12公里路程，沿途山徑陡坡難行，一般民眾多半選擇從得卡倫步道上山，沿路往返大同、大禮部落，約需2天時間。

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