台大濺血案 白狼張安樂現身北檢偵查庭外

白狼張安樂。（記者錢利忠攝）

2017-09-26 18:19

〔記者錢利忠／台北報導〕檢警偵辦中華統一促進黨成員毆打台灣大學學生案，勘查民眾手機錄影畫面發現，「台獨機關槍」李柏璋與統促黨成員楊紹瑞，先在台大辛亥路人行道上爆發肢體衝突，台大歷史系學生張耿維勸架時，遭統促黨胡大剛從背後持甩棍偷襲頭部濺血；台北地檢署今天下午首度以傷害罪他字案被告傳訊胡大剛、統促黨總裁張安樂次子張瑋等5人，現仍偵訊中。

今天下午，白狼張安樂也現身北檢，坐在2樓偵查庭外，關心張瑋等人的偵訊狀況。

今晚6點多，張安樂接受媒體採訪時表示，今天的庭訊很重要，給外界一個交代，到底是誰在說謊？天下就屬媽媽最大，誰能忍受自己的老媽媽被人辱罵？（指事件起因是李柏璋先對老太太出言不遜）要是我，「如果這樣罵我媽媽，我不是只有打你，我是會殺你的。」

張安樂話匣子一開，連續說了20多分鐘，還批評部分鬧事的學生是「職業學生」，質疑學生們的動機不單純。

另有被害學生指控，指施暴首領為張瑋，當天張瑋的同夥汪建成、王啟繽、林紹哲，加上胡大剛等5人，昨晚及今早警詢後，經警方轉交傳票給5人，今天下午3點，5人分乘2部計程車及1台白色轎車至北檢出庭；庭訊前被追問有無幕後指使、有沒有打人等問題，均未發一語。至於被李柏璋打的楊紹瑞，今天下午警詢後即請回。

北檢今由檢察官曾揚嶺、高一書，開2間偵查庭隔離訊問5人；除當庭勘驗蒐證畫面外，另針對5人到場的動機、時間、事發原因及發生衝突的對象等，逐一訊問釐清。

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