「沒在歡場鍛鍊過缺技巧」男向小三懺悔 老婆臉綠提告

2017-09-26 18:02

〔記者王定傳／新北報導〕張姓男子與葉姓女子在同學會相逢後發展婚外情，張妻發現2人曖昧訊息，丈夫竟向小三懺悔：「自己沒在歡場鍛鍊過，技巧缺乏」，但為了滿足小三會：「改變生活習慣、飲食習慣、運動、走路、吃食品」以彌補技巧不足問題，新北地院合議庭認為訊息雖無法證明2人有嘿咻，但已逾越正常交友分際，判葉賠償10萬元。

據查，張男與妻子於85年間結婚，育有1女，婚後聚少離多，但並未真正交惡，直到104年間，張妻發現丈夫的LINE的對話，竟有鹹濕訊息，如葉女對張男說：「我是沒嫌過你什麼，甚至跟你說沒高潮也沒關係」，張男聽聞後立即懺悔：「你有沒有高潮我在意啊，所以我一直很努力改變自己，鍛鍊自己！」

不僅如此，張男還說：「只是真的很喜歡趴在妳身上的感覺，很滿足很放鬆」，葉女回說：「老公，我愛你，有你真好」張再回：「我沒有在歡場鍛鍊過，所以技巧缺乏，這是沒法否認的事實，所以我改變生活習慣、飲食習慣、運動、走路，吃食品...我只是想用比較好的狀態補足技巧不足的問題。」

張妻提訴求償50萬元，葉女解釋她以前與張男是青梅竹馬，LINE上的對話都是談年輕時的事，絕無曖昧或偷情；簡易庭法官認為，對話雖無法證明2人確實曾嘿咻，但已逾越正常交友分際，侵害張妻配偶權，判賠10萬，張妻提上訴被駁回確定。