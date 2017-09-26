北市警配合「三打策略」 「靖城掃黑」查獲槍毒

北市警方起獲槍械毒品等證物。（記者劉慶侯攝）

2017-09-26 16:37

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警察局鑑於日前台大校園外發生黑幫假藉人民團體名義暴力滋擾事件，今日凌晨起配合警政署「三打策略」，並實施今年第6波「靖城掃黑」專案。

台北市警方計動員392名警力、臨檢場所95處，計查獲安非他命2件2人、K他命1件1人、普通竊盜2件1人、詐欺通緝犯1人、傷害通緝犯1人、酒駕3件3人。

台北市刑警大隊計破獲竹聯幫威鎮堂涉嫌暴力討債，及逮獲邱姓、林姓男子涉嫌持有槍械毒品案，起獲兩把改造長槍和兩把改造手槍、子彈4枚，和毒品等證物。

偵查第三隊是日前偵辦毒品案中，意外發現北區、士林及新北汐止區有特定暴力討債、販毒集團，對外以「威鎮堂」名號，接受不良債權委託作為組織主要經濟來源，另為維繫組織運作，並夥同旗下小弟共同販賣毒品，牟取暴利。

經專案小組偵查發現，此集團以邱姓男子為首，催討債務方式以先簽立委託書，再以五五拆帳等方式作為酬庸，集團成員為順利討債，除以莫須有之債務多次至被害人家中，以騷擾之方式令被害人家中不堪其擾，更以強暴脅迫方式，將債務人強押解至車上，逼迫被害人家人清償債務。

經警方數月之跟監、埋伏，昨日凌晨兵分路至各相關成員住處執行拘搜，共查獲邱姓主嫌及賴姓、簡姓、高姓、葉姓等5人，共查扣點45古董手槍1把、安非他命、海洛因等證物，詢後依涉嫌恐嚇取財、毒品等罪嫌移送。

另，北市刑大偵三隊查獲有竊盜前科的男子邱佳鴻，涉嫌持有槍毒，警方查獲改造手槍兩把，子彈兩顆，另再起獲海洛因和安非他命等毒品。

偵八隊亦查獲林姓嫌犯，涉嫌持有改造長槍2把，均移送地檢署偵辦。

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