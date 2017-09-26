盜獵下山「頭燈」閃不停 叔姪3人被警逮送辦

警方在小貨車內，查獲土造獵槍3支，其中2支沒有登記。（記者彭健禮翻攝）

2017-09-26 16:35

〔記者彭健禮／苗栗報導〕新竹縣33歲何姓男子，昨天晚間與2名姪子到南庄鄉東河村山區打獵，捕獲保育類動物山羌、穿山甲各一隻，開車下山時，何男忘了關閉「頭燈」，引警盤查當場被逮；警方另查出，何男等人雖為原住民但無照持有2支獵槍，訊後依違反槍砲彈藥刀械管條例及野生動物保育法等罪嫌，將3人移送法辦。

苗栗縣頭份警分局南庄分駐所長林敬堯、副所長鄧文桂與警員張明輝，昨晚深夜11點多，執行緝鼠專案勤務，巡邏行經南庄鄉東河村苗21線9.5K處時，見有1輛下山小貨車內透出2道頭戴式頭燈光線，懷疑可能為盜獵者，上前攔查。

警方當場在小貨車內，發現已死亡的山羌、穿山甲各1隻，及土造獵槍3支、鋼珠1包，員警遂將駕駛何男等3人帶回派出所偵辦。何男坦承昨晚駕駛小貨車載2名侄子由新竹縣尖石鄉至南庄鄉東河村山區打獵。

因遭獵殺的動物為保育類動物，何男等人違反野生動物保育法；另，何男等人雖是原住民，但有2把獵槍並無登記，也涉違反槍砲條例。

警方在小貨車內，發現已死亡的山羌、穿山甲各1隻。（記者彭健禮翻攝）