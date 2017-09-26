比毒蛇還狠毒！父子討債集團拿眼鏡蛇威脅被害人

雲林警方今天破獲黃姓父子為首的販毒集團，討「毒」債時甚至會亮出眼鏡蛇威脅被害人。示意圖，與新聞事件無關。（資料照，記者花孟璟攝）

2017-09-26 16:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林警方今天破獲黃姓父子為首的販毒集團，逮捕黃姓父子等7人，據被害人指出，黃嫌父子討債時不僅拿出斧頭，還亮出眼鏡蛇威脅被害人。

北港分局去年偵辦一起槍擊案，李姓男子到水林鄉一處民宅訪友，躺在屋內床上，竟遭流彈打中膝蓋。警方深入調查發現，疑因毒品糾紛，透過關係策動黃、周2名嫌犯投案。

警方事後獲報，20歲黃嫌與44歲爸爸共組販毒討債集團，手下約有10多人，為了吸引毒癮者買毒，可先取貨再付款，若對方還不出錢，即暴力相向，手段凶殘，不僅拿斧頭、槍枝恐嚇，甚至拿出眼鏡蛇威脅。

警方報請雲林地檢署組成專案小組，刑事警察局、雲林縣警察局刑警大隊、北港分局警方出動多名警力，今天早上5點多兵分多路，到元長、水林、土庫等地抓人，研判黃姓父子可能有槍械，警方全副武裝攻堅，順利逮捕黃姓父子等7人。

黃姓父子否認犯案，警方在現場也沒發現斧頭及眼鏡蛇，不過，被害人指證歷歷，訊後偵毒品、暴力討債等罪嫌移送法辦，並追查其他嫌犯到案。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆