偷蕉不成被打死 屏檢依妨害自由致死罪起訴蕉農

屏東縣一名蕉農將偷蕉賊打到多處骨折並綑綁在蕉園內致死，屏東地檢署今日依妨害自由致死罪將蕉農起訴。圖為示意圖，與本新聞無關。（資料照，記者林國賢攝）

2017-09-26 16:25

〔即時新聞／綜合報導〕屏東縣今年5月，一名38歲蕉農逮到50歲偷蕉賊，與友人將竊賊毆打、綑綁在蕉園內致死。屏東地檢署今（26）日依妨害自由致死罪將蕉農起訴；當時參與其中的2名友人則被依妨害自由罪起訴。

綜合媒體報導，屏東地檢署起訴書中提及，今年5月27日上午楊家發現蕉園遭竊賊入侵，當時38歲的蕉農楊健宏聯絡2名友人協助，在友人到場前，自己先持棍棒與50歲的竊賊鄭慶華爆發肢體衝突，2名友人到場後，制伏該竊賊並將他綁在蕉園內導致其死亡。

檢方認為，當時鄭姓竊賊被綑綁後，有明顯出現身體顫抖、與多重藥物中毒反應，認定鄭的死亡，與楊在制伏鄭後限制自由、發現身體不適也不送醫，顯然與其妨害自由、傷害等行為有相當因果關係。

今屏檢以妨害自由致死罪起訴楊健宏，期2名友人則被依妨害自由罪起訴。楊家人表示雖然是一時衝動，但「事情發生了就要負責，當作是場教訓」，但仍盼司法能公正處理；死指家屬則氣憤認為應該以殺人罪起訴，不排除聘請律師。