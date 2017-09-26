釋毒氣熏鄰半年 惡男脫產法院判不准

2017-09-26 16:12

〔記者王定傳／新北報導〕曾姓男子不爽樓上黃姓鄰居製造噪音，竟製造「毒氯氣」飄進黃家，使其全家吸毒超過半年，罹患慢性支氣管炎等中毒症狀，法院判他9月徒刑及賠償被害者90萬元，曾男竟逃跑還把房產轉移到妻子名下，被害者發現提訴塗銷移轉登記，新北地院判准，曾男應撤銷移轉登記，可上訴。

據查，曾男住新北市林口區某社區12樓，他認為13樓的黃男與黃妻、12歲、11歲的兒子故意製造噪音，害得上大夜班的他無法入眠，雙方常起衝突，曾男拿榔頭作勢攻擊，還咒罵：「祝你及兩個兒子絕子絕孫、等著棺材收屍」、「我會讓你兒子死翹翹啦！」被依恐嚇罪判拘役120天確定，民事部分判賠20萬元。

103年7月起，黃家不時飄出漂白水惡臭，黃男及家人都有中毒症狀，其他住戶卻無異狀，黃男自扮柯南，上頂樓發現通風球生鏽，但其他8個通風球完好，推論曾男對他家施放毒氣。

104年間，警方突襲搜索曾家，發現曾男自103年7月到前年1月24日止，以一週一次頻率，自製有毒氯氣，透過公共通風管道，飄進樓上黃家等處，法院判他9個月徒刑確定，及賠償90萬元。

不料，曾男卻沒有到案執行，被檢方通緝中，不僅如此，曾男還把房產移轉給妻子，被黃家人發現提訴，曾男沒出庭也未提書壯抗辯，曾妻則說，房子有三分之二的錢是她出的，丈夫只是把房子返還給她。法官認為，曾男把房產移轉給妻子，導致黃家人對曾男的債權有不能履行或困難情形，判決撤銷。