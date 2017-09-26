少女產子告性侵 DNA不符他獲不起訴

2017-09-26 15:56

〔記者吳昇儒／基隆報導〕差點當便宜老爸！基隆一名黃姓男子去年與16歲少女恩恩（化名）交往，兩人還選在汽車旅館嘿咻。隔了一年，恩恩產下一子被母親發現，只好騙母親說被黃男性侵，對他提告。檢警查驗黃男及恩恩兒子的DNA，發現根本不相符，恩恩才表示，當時不只與黃男交往。基隆地檢署日前偵結，認定罪證不足，予以黃男不起訴處分。

檢警調查，就讀大學的黃姓男子透過網路交友，結識剛滿16歲少女恩恩，兩人聊天後感覺非常投緣，約出來見面，進一步交往；去年7月中旬，兩人跑到汽車旅館內嘿咻，恩恩後來懷孕。

恩恩跟母親一同警察局報案，並向警方表示，案發當天遭黃男強押雙手，強吻脖子，趁著他脫褲戴保險套時，企圖逃逸，卻反被他強拉回床邊，性侵得逞，事後生下一子，要對黃男提出強制性交告訴。

21歲黃男到案時，頻頻向警方喊冤，並指稱兩人當時正在交往，在恩恩的同意之下，才到汽車旅館嘿咻，事後才知道恩恩交往複雜，孩子的父親可能另有其人，堅決否認曾性侵恩恩。

檢警採集恩恩兒子及黃男的DNA檢體做比對，發現有多對染色體不同，檢驗結果出爐後，證明兩人並無血緣關係。

檢察官認為，案發後恩恩和黃男還持續交往一陣子，而孩子與黃男並無血緣關係，無積極證據證明黃男曾性侵恩恩，予以不起訴處分。

警方則呼籲，女生要學會保護自己，如果與男子發生性行為一定要戴保險套。

如未戴保險套發生性關係，就要注意生理期是否正常，若有異狀，一定要到醫院檢查；萬一真的不幸懷孕，一定要跟家人討論，尋求協助，如果不敢直接面對家人，可以透過婦幼福利中心的社工或醫院社工幫忙，與家人溝通。