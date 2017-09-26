女會計送蛋糕慘遭下藥迷昏猥褻 商人判賠60萬元

2017-09-26 15:37

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市一名未婚的女子經由友人介紹初識林姓商人，女方為討好林男，於母親節前夕送蛋糕前往探視林母，未料，羊入虎口遭林男下藥，昏昏沉沉中遭林男親吻，並裸露下體拉被害人的手撫弄說「好爽」、還說「我的小弟插進去更爽」，被害女子事後提告，刑事部分，高雄地院一審依藥劑強制猥褻罪判林男4年，民事求償則判賠60萬元。

從事會計工作的未婚女子「阿美」（化名）提告指出，她經由余姓女性友人介紹認識被告林姓商人，於民國102 年5 月10日晚上5 時許母親節前夕，前往林男家中拜訪，林男趁機邀請被害人至其書房參觀船艦及公仔模型，佯稱替被害人準備飲料，趁機於飲料內摻入含有Clonazepam成分之不明藥物供被害人飲用。

未料，阿美喝下林男提供的飲料後，意識逐漸模糊，依稀見到林男裸露下體靠近她，並脫去被害女子身上衣物，上下撫摸、親吻，並抓被害女子的手撫摸被告之生殖器及握住不停抽動，被害人因藥效發作而無力反抗，林男更在被害女子耳邊說「很爽」、「我的弟弟要是插進去更爽」等語，並強壓在被害人身上，被害人失去意識，而遭林男以藥劑強制性交得逞，認為林男所為已不法侵害被害人身體權、貞操權及性自主權，致身心受重創而受精神上痛苦，求償神慰撫金80萬元。

案經高雄地院一審，刑庭將林男以藥劑強制猥褻罪判林男4年，林不服上訴，目前審理中。但民事部分，高雄地院民庭審酌兩造財力、被害人所受傷害等問題，判林男賠60萬元。可上訴。