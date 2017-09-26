眼尖義警發現竊嫌出沒 通報警埋伏人贓俱獲

2017-09-26 15:34

〔記者王俊忠／台南報導〕一輛自小貨車財物日前失竊，警方蒐證發現一名騎單車男子涉有重嫌。南市警一分局義警郭副分隊長反映，曾在成功大學周邊發現該男騎單車，昨天上午郭副又發現單車男出沒，立即聯絡警方埋伏，見單車男故伎重施，警方人贓俱獲，依竊盜罪嫌送辦。

南市警一分局東寧派出所於9月15日受理轄內勝利路一件自小貨車財物失竊案，經員警前往現場勘察蒐證，並調閱附近店家監視器畫面，發現1名騎乘腳踏車的男子涉有重嫌。

東寧所義警郭姓副分隊長見竊嫌照片後，向所長許明富表示，曾經見過該名男子騎腳踏車在勝利路成功大學周邊出現，許明富請郭副再密切留意竊嫌蹤影。

昨日上午9時許，郭副又發現竊嫌騎腳踏車出現在東區勝利路與東寧路口，隨即通報東寧所員警，許明富帶領員警趕到現場，並尾隨監控單車男一舉一動，當竊嫌行經東安路段時，竟趁一輛自小貨車司機忙於下車送貨之際，又以熟練手法迅速開啟車門，竊取車內一只手提包。

竊嫌得手後準備悄然離去時，被埋伏在旁的員警逮個正著、人贓俱獲。35歲的張嫌在員警提示相關犯罪事證後，坦承犯下兩件竊案。

一分局長邱文亮到東寧所慰勞表揚有功員警與熱忱盡職的郭姓副分隊長。邱文亮說，市警局長黃宗仁希望強化警、民合作維護治安的作為，東寧所義警幹部助警方破獲竊案，正是警民合作的範例。