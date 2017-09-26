i7每支便宜1萬2？53名大學生集體被騙逾百萬

2017-09-26 15:31

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市刑大破獲盜用他人臉書，PO文佯稱6折低價賣手機，不需綁門號的詐騙集團，逮捕主嫌綽號「阿堯」王姓男子、王姓女子，以及林姓、陳姓等車手，查出50多名大學生受騙，估計詐騙金額逾百萬元。

主嫌王男（28歲）、王女（35歲）2人否認涉案，辯稱身分證、LINE、FB等個資都被盜用，警方持保留態度，逐一清查被害人，函送6名嫌犯、擴大偵辦，陳姓、林姓車手等人坦承犯行，供稱刊登金錢借貸、應徵工作等廣告，以每本8000元收購人頭帳戶。

刑大偵四隊指出，詐騙集團盜用臉書帳號佯裝網拍iphone6、7plus，每支價格便宜1萬2千元，約6折優惠，吸引各地大學生搶購，台中林姓大學生原預訂1支，詐騙集團誆稱剩最後3支優惠，吸引被害人上鈎，林姓大學生加碼訂購慘被騙4萬8千元。

許多大學生iphone迷還上PTT，討論這麼便宜的高檔手機，有正義鄉民好心提醒網友是詐騙集團，刑大偵查佐也化身鄉民，上PTT教導大學生匯出1元，使人頭帳戶成為警示戶，再報警進行凍結以防有人再受騙，不過，警方統計至少已有53名大學生及研究所生上當，遭詐騙金額約115萬7300元。

警方過濾臉書帳號、匯款帳號，並追車手行蹤，才查出有詐欺前的王女、王男涉有重嫌，雖然2人都否認，警方仍將2人送辦，警方另逮獲車手頭林男（23歲），以及陳姓等3名車手，警方訊後將6嫌全部函送法辦。

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