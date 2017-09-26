家長心驚驚！網傳埔里有怪叔叔疑似拐童

埔里鎮一新里未滿2歲的男童趁外公外出、外婆在廚房洗碗，獨自外出，網傳險遭陌生男子抱走。（記者佟振國翻攝）

2017-09-26 15:00

〔記者佟振國／南投報導〕有人要抱走我的孩子！南投縣埔里鎮近來有民眾在網路分享未滿2歲男童，趁照顧的外婆不注意獨自外出，在住家附近路旁被中年男子抱起，幸好外婆及時外出找人，男子才放下男童騎機車離開，懷疑是歹徒誘童，引起不少家長恐慌，埔里分局表示，已受理男童家屬報案，調閱附近監視器找出可疑人車進一步釐清案情，也呼籲家有幼童的家長注意門戶，避免幼童獨自外出，以策安全。

警方調查，埔里鎮一新里未滿2歲彭姓男童，本月13日下午4時30分許，趁外公開門外出辦事，外婆在廚房洗碗之際獨自外出，相隔約半小時外婆發現男童不在家，趕忙外出尋找，就在住家附近路旁斜坡發現年約40歲中年男子抱著男童，趕緊出聲，男子才放下男童，接著騎機車離去，雙方未接觸與交談。

事後男童的臀部、大腿內側疑似挫傷，男童母親則到愛蘭派出所出報案，懷疑是歹徒拐童傷害，希望警方儘速找到該男子釐清真相，若真是蓄意傷害將提告。

由於男童住家旁無監視器，警方調閱距離最近的水尾國小旁監視器，過濾案發前往數小時內路過的30多部機車，並提供轄內治安顧慮人口供男童外婆指認，未找到相符的人車，將持續偵辦。

警方也表示，依現場地形研判，男童當時站在距路面約2公尺高的斜坡邊緣，有可能是機車騎士路過見狀，怕小孩摔落，才停下關心，並將男童抱離危險地區，發現家屬已達現場才離去，仍積極追查該名男子，也盼其到案說明。