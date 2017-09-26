大街上辱嫂是「小三」 法官：成立公然侮辱罪！

2017-09-26 15:01

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕流傳已久的新名詞「小三」，究竟算不算罵人的字眼？新竹地院做出判決，確立罵人小三，成立公然侮辱罪！

新竹楊姓女子去年清明節中午祭祖時，與兄嫂發生爭執，竟於大街上公然辱罵嫂子王女「你是小三！」王女憤而提告，檢方起訴，楊女於地院審理時又硬拗稱「小三指的是王女是哥哥的第三任老婆」，然法官並不採信，全案依公然侮辱罪判處拘役30天，易科罰金3萬元。

判決書指出，楊女與哥哥楊男、嫂嫂王女之間，因家族問題時有爭執，感情不睦，去年4月4日清明節當天中午，又因祭祖問題與兄、嫂發生言語爭執，隨後楊女在竹市住處巷內，公然以「你是小三！」等語辱罵王女。

事後楊女坦承對嫂嫂說「你是小三」，而她之所以會說王女是小三，是因為她是哥哥的第三任妻子。

法官指出，刑法規定之「侮辱」，係以使人難堪為目的，以言語、文字等表示不屑、輕蔑或攻擊之意思，足以貶損個人在社會上所保持的人格或地位評價。

法官認為，楊女辱嫂「你是小三」用語，衡諸一般社會通念，係指對方為他人感情世界之第三者，並含有輕侮、鄙視對方之意，足使王女在精神上、心理上感覺難堪，並貶抑其在社會上之評價，因此這段話確實為侮辱之言論無疑。

由於楊女以言語辱罵王女的事實，經王女、證人等指證歷歷，故法官認為楊女所辯「小三是說嫂嫂是哥哥的第三任老婆」，顯為臨訟卸責之詞，並不足採。

法官審酌楊女僅因細故與嫂子發生口角爭執，竟在不特定多數人可共見共聞之巷弄街道，以言語辱罵，造成王女精神傷害，行為實屬不該，且犯後猶否認犯行，未見悔意，態度不佳，因此依公然侮辱罪判處拘役30天，得易科罰金。