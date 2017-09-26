小燈泡命案 兇嫌：我有精神疾病應獲減刑

2017-09-26 14:18

〔記者楊國文／台北報導〕高等法院今審理女童「小燈泡」遭當街殺害案，台北看守所的醫師施至證稱，王姓兇嫌的行為表現是典型的思覺失調症病患，經過服藥治療，目前情緒穩定、緩和，如同常人，仍應持續服藥，王當庭指稱「我有精神疾病，應該獲減刑」，一審判無期徒刑乃判太重，但檢方指控，王犯案當時並無精神障礙，未達可減刑程度，一審判決有違誤，應該判死。

罹患思覺失調症的王男，去年3月在北市內湖區當街殘殺3歲女童「小燈泡」，一審痛批王再犯風險高，沒有同理心及悔意，沒有教化可能，但兩公約明定精障者不能判死，因此判王無期徒刑、褫奪公權終身。王認為一審判刑太重，檢方則認為判刑不當，均上訴高等法院。

王男律師主張，在北所羈押期間，王男已接受藥物治療，病況穩定，當時一審未考慮到王有治癒可能，因此傳訊北所醫師施至、王的輔導人釋淨玄說明王男治療、輔導近況獲准。

今上午審理開始，王男即主張他有精神疾病，一審未依刑法第19條規定給他減刑，對他不公平，因此上訴高院，高檢署檢察官說明上訴理由指出，王犯案時並無精神障礙，而且一審依據兩公約、身心障礙者權利公約等規定即判王男無期徒刑，判決有違誤。

合議庭訊問王男從警訊、偵查、審理以來的精神狀態如何？王男答稱和平常一樣都很正常。

醫師施至證稱，王男欠缺病識感，家人也是如此，王的父母認為兒子沒病，反對他服藥。經過治療，王男近半年來狀況已趨於穩定，認知功能有改善，但必須持續吃藥治療，否則擔心王的妄想和幻覺就會出現。王的律師詢問，若持續治療，是否有治癒可能？施至保守表示，實務上通常用「緩解」說法，若不持續治療，有的人可能會惡化。

釋淨玄證稱，今年4月、7月各輔導王男一次，第一次可能因他服藥關係，精神有些恍忽，說話語意不清，似乎提到「四川」兩字，又說「因為這就是她」，只進行半小時即結束；第二次輔導時，王男進步約八成，提到家庭、父母相處等問題，以及當兵後才會有情緒不穩情事發生。

釋淨玄指出，王男還提到開庭時曾向被害家屬道歉，也提到此案應由其父母和被害家屬一同進行「修復式司法」，但釋淨玄告訴他，即使進行「修復式司法」，也不見得會影響他的判決。庭末，被害家屬律師表示，目前無意和王男方面進行「修復式司法」。下次庭期另訂。