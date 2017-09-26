竹市強化消防裝備 警備車19年來首度全面換新

新竹市政府19年來首度針對防災需求，將外勤單位消防警備車全面汰舊換新，量身打造適合消防勤務的工作車輛。（記者王駿杰攝）

2017-09-26 14:20

〔記者王駿杰／新竹報導〕工欲善其事，必先利其器！新竹市政府19年來首度針對防災需求，將外勤單位10輛消防警備車全面汰舊換新，量身打造適合消防勤務的工作車輛，給予打火弟兄最堅強的支援和後盾。

今天啟用儀式由市長林智堅將象徵警備車的鑰匙頒發給消防局，隨後巡視10輛新購警備車，瞭解各項勤務執行情形，義消副總隊長鍾文煌、議員鍾淑英、劉聲正、曾資程、林盈徹、林慈愛也到場共襄盛舉。

消防局長李世恭表示，原警備車設備都是汰舊的救護車，車齡皆達10年以上，新式消防警備車啟用後，將投入勤務作業，如颱風期間路樹倒塌、招牌掉落、抽水，及平日防災宣導、廣播巡邏等災害搶救事項，完善竹市公共安全。

林智堅說，往年消防警備車皆為救護車汰換後改裝而成，本次是消防局19年來首度新購警備車，將保持機動性最高，使用效能最廣的設備，因應各類情況，透過裝備強化，提升防救災能力。

林智堅指出，他上任後積極強化消防設備，104年至106年購置雲梯車、排煙車、消防警備車及各式搶救裝備器材，將消防人力從262人擴增至306人，大幅提升消防弟兄工作效率和值勤安全。