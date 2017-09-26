恨國中同窗長期輕視 撞球間藏西瓜刀奪命

2017-09-26 14:08

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣江姓男子不滿胡姓同學長期對他冷嘲熱諷，懷恨在心，預先買西瓜刀藏在撞球館，趁對方不注意朝他連續砍殺致死。新竹地檢署認為江嫌惡性重大，依殺人罪嫌提起公訴，並建請法官從重量刑。

檢方調查，37歲的江男與死者胡男是國中同學，經常在撞球館聚在打球，只是兩人經常發生口角衝突，關係非常不好。今年8月1日江男懷疑胡偷拿走撞球桌上的200元，胡男不爽將鈔票朝江臉丟擲，並不斷用冷言冷語酸江男。

江嫌懷恨在心，隔天買西瓜刀用黑色長外套包起來，藏在撞球館椅子上，見胡背對著他獨自喝飲料、滑手機，毫無防備，趁機抽出西瓜刀朝頭部砍殺，胡男遭重創連人帶椅倒地後，江又持續砍殺，朝頭、胸等重要部位連續揮砍，導致胡重傷死亡。

江行凶後將西瓜刀丟到垃圾桶，再從球館後門開車逃離，將車停放在新竹某處，再返回現場時，佯裝去關心朋友，結果被眼尖的警方識破逮捕。

檢方認為江男與死者無深仇大恨或重大利害糾葛，僅因口角衝突與肢體嫌隙即懷恨在心，在球館預藏凶刀，朝被害人多處重要部位連續砍殺多刀，手段殘忍，惡性重大，目無法紀。且偵查時江男也未向被害人家屬表達歉意，更未達成民事和解賠償損害等，檢察官認為他毫無悔意，因此依殺人罪嫌提起公訴，並建請法官從重量刑。