員工與經理為5千鬧翻 來助陣的開槍被訴

2017-09-26 14:13

〔記者林嘉東／基隆報導〕邱姓女員工不滿老闆娘少給5000佣金，撂老公找人來理論，未料，反被老闆娘叫來的人開槍嚇跑，雙方鳥獸散，反倒是開槍的陳姓小弟與他郭姓大哥，雙雙被檢方依違反槍砲彈藥刀械管制條例與恐嚇罪嫌起訴。

起訴書指出，基隆市忠二路「夜家香」卡拉OK店謝姓經理，與店內邱姓女員工為了5000元佣金鬧翻。

邱女認為他帶客人來消費，應抽取5000元佣金，但謝女認為未達消費門檻，雙方認知不同，引爆衝突。

邱女7月間找來林姓老公與多名友人前來理論，謝女也不甘示弱，找羅姓、郭姓、劉姓與張姓等4人助陣。

雙方一言不合在店外發生肢體衝突，相互拉扯，此時，郭的小弟、26歲陳姓男子聽到郭叫他「開、開、開」，遂持槍朝天空開一槍示威。

陳開完槍後，與郭跳上路旁轎車，見雙方仍繼續互嗆，在郭的指示下，將手伸出車外，再朝天空再開一槍，雙方聽到槍聲，才停止爭鬥，鳥獸散。

警方獲報到場循線找到羅、郭等人，在陳住處找到一把改造手槍（具有殺傷力）與一把空氣手槍（沒有殺傷力）。

檢方認為，羅只是找郭、陳來助陣，恫嚇對方，與陳持槍並無關聯，處分羅、張、劉等人不起訴。

至於，叫陳開槍的郭、與開槍的陳則涉犯恐嚇罪；其中，陳另涉犯槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，今天將2人起訴。