慣竊入民宅 見女熟睡改猥褻

2017-09-26 13:55

［記者楊政郡／台中報導］簡姓慣竊102年8月25日凌晨4時許，侵入西區五權西路某女子租住處，見該女熟睡、姿態撩人、若隱若現，忘了闖入目的，不理會女子身旁還有男友鼾睡中，蹲床尾將手伸向該女下體，該女未著內褲（著寬短褲），還以手機燈光照射下體，進而以手指摳摸外陰部乘機猥褻得逞，該女原以為是男友，瞥見男友酣睡一旁，驚醒後尖叫，犯嫌竄身奪門而出，男友睡眼惺忪醒來追到門口，聽樓下大門傳來關門聲音而放棄追緝，104年底簡某另案落網，被害人才指認，簡嫌否認犯行，法官依乘機猥褻罪判8月徒刑。

判決書指出，簡嫌案發當天凌晨4時許，以不詳方式侵某女子租屋處後，看該女與其男友躺在床酣睡，竟趁該女熟睡，蹲床尾並將手伸進甲女的褲子（寬短褲），該女未穿著內褲，以手指摳摸該女外陰部，還以手機燈光照射下體，對該女乘機猥褻得逞。

該女身體受觸碰，原以為是男友，睡眼中發現男友還躺在一旁鼾睡，才驚聲尖叫，坐在床上顫抖，簡某立即往房門竄逃至樓下，女子男友醒來後起身追趕，但到房門口就聽到樓下大門聲音，才回頭安撫女友，翌日報警處理。

此案偵辦兩年餘，警方調閱到女子住處大門監視器，確有一男子從騎樓竄出，穿深色上衣與七分褲，面容卻拍不清楚，但員警心中已有可疑人選，約一年多後警方偵辦簡嫌涉及某竊盜案後，監視器拍到簡嫌較清晰面容，警方又拿給被害女子指認，女子也只說很像，後來簡某因另案在104年12月通緝到案，警方特別將簡某人頭照拿給該女子指認，該女子才指認無誤。

法官依據告訴人指認，案發現場錄影監視畫面，還有簡嫌涉及他案竊盜案件的地緣關係及習慣，且被告坦承案發當時從該女子租住處騎樓離開，監視器拍的就是他，辯稱是去撿回收物，但該女子及其他證人證實該處不曾有推放回收物，顯然是狡辯，認定被告犯下此乘機猥褻罪，犯行明確。