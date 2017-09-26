部隊遺失背包 連長竟下令偷來補 判9月確定

2017-09-26 13:53

〔記者項程鎮／台北報導〕曾有「天下第一師」稱號的陸軍關渡指揮部，所屬機步營機步3連代理連長陳品超，因連上遺失16個總價約2萬多元的野戰背包，為免被扣點影響軍中發展，竟叫士官兵下手偷竊友軍的背包，遭士兵檢舉，最高法院維持高等法院見解，考量陳男沒前科，且野戰背包價值不高，依竊取軍用物品罪判處9月徒刑、緩刑3年，還須提供60小時的公益勞務，全案確定。

判決指出，31歲陳男奉派代理關指部連長，部隊102年9月間到新竹湖口下基地，同月11日，陳男發現連上16個野戰背包被偷，擔心上級裝備檢查時被扣點，遂告訴陳姓士官，「我晚上會請假，明天早上要看見野戰背包！」陳姓士官詢問是否要竊取在同一基地受訓的陸軍269旅的背包，陳男點頭示意。

陳姓士官當天晚上找其他士官兵一同潛進甲車集用場，剪斷甲車上懸掛背包的鐵絲，偷取269旅16個背包，轉發給連上士兵使用，並宣稱這是特地為士兵購買的全新野戰背包，因李姓士兵發現背包上有269旅字樣，向關指部監察官檢舉才曝光。

陳男辯稱自己剛代理連長，和連上幹部不熟、沒有長期同袍情誼，不可能指示士官兵去偷背包，陳姓士官也不可能僅憑他點頭就去偷背包，但法院不採信陳男辯詞。

高院認為，陳男身為連長應該守法重紀，竟為擔心弄丟野戰背包被扣點，就指示下屬偷背包，已影響軍紀和裝備安全控管，考量他素行良好、背包價值不高，且已退伍並自行出資補回短缺的背包，因此輕判9月徒刑、緩刑3年。上訴後被最高法院駁回。