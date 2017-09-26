車禍召警處理又落跑 原來是...攜毒

盧姓機車騎士與自小客車車禍，見警察前來處理時，突然想起身上攜毒，心虛逃逸不慎自摔，警方趕到將他拉起。（記者黃良傑翻攝）

2017-09-26 13:42

〔記者黃良傑／高雄報導〕盧姓機車騎士與自小客車車禍，見警察前來處理時，突然想起身上攜毒，心虛逃逸不慎自摔，警方趕到將他拉起，他坦承吸毒，乖乖交出身上0.54公克毒品。

自強所員警將自摔倒地的盧嫌拉起，質問他「你被通緝嗎，不然跑什麼？」盧男（46歲）表示自己不是通緝犯，因為身上攜帶7包毒品，一時心虛，怕被警方發現，沒想到反而自曝形跡，「都怪自己不小心撞到轎車」，全案依毒品危害防制條例送辦。

警方今指出，盧姓藥腳騎車至前金區自強路、光明街口，不慎與自小客車擦撞車禍，自強所員警獲報趕到處理，盧男見警方趕來，突然想到身上帶有海洛因、安非他命等毒品，趁機跳上機車加速逃逸。

員警王翔立迅速反應過來，騎警用機車跟上並大聲喝令盧男停車，盧男不理會甚至欲出腳踹警用機車，追緝數分鐘後，盧男自摔倒地，警方上前壓制住了盧男，他坦承因攜帶毒品，怕警方盤查才逃跑，主動交出0.54公克毒品。

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盧姓機車騎士與自小客車車禍，見警察前來處理時，突然想起身上攜毒，心虛逃逸不慎自摔，警方趕到將他拉起查獲毒品。（記者黃良傑翻攝）