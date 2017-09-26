肇責待釐清 開南大一女生遭酒駕男撞死

陳男駕駛的白色賓士車頭凹陷，女大生的檔車幾被撞爛。（記者鄭淑婷翻攝）

2017-09-26 13:19

［記者鄭淑婷／桃園報導］昨天深夜11點50分，19歲、就讀開南大學一年級的金姓女大生，騎機車行經桃園市桃園區桃鶯路、建國東路口，與36歲陳姓男子駕駛的白色賓士發生擦撞，撞擊力道猛烈、機車被撞飛10多公尺，女大生傷重送醫急救不治，賓士車車頭凹陷變形，女大生騎乘的擋車幾被撞爛，陳男酒測0.21mg/l，警方已報請桃園地檢署檢察官相驗釐清雙方肇事責任。

警方調查，金姓女大生昨天深夜騎乘重機，行經桃園區桃鶯路往桃園方向，陳男則是駕駛賓士車沿桃鶯路往鶯歌方向，陳男在路口左轉建國東路時，與對向、直行的金姓女大生發生擦撞，女大生連人帶車倒地、彈飛10多公尺，陳男賓士車的車頭凹陷變形，女大生送醫急救後不治，陳男酒測值達0.21mg/l。

女大生今年剛錄取開南大學進修學士班一年級，卻在開學沒多久發生事故喪命，家人接到噩耗難以接受；陳男辯稱，當時正要開車返家，他沒有喝酒只是吃了薑母鴨，警方報請檢察官相驗釐清肇禍責任，訊後依過失致死罪嫌將陳男移送桃園地檢署。

陳男駕駛的白色賓士車頭凹陷，女大生的檔車幾被撞爛。（記者鄭淑婷翻攝）

陳男駕駛的白色賓士車頭凹陷，女大生的檔車幾被撞爛。（記者鄭淑婷翻攝）（記者鄭淑婷攝）