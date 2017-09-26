鷹眼！迷你杜賓走失 靠這張手繪圖被尋獲

陳男的迷你杜賓在走失一個月後在產業小路被警員找回。（記者陳彥廷翻攝）

2017-09-26 12:56

〔記者陳彥廷／屏東報導〕黑皮（happy）回來了！屏東陳姓男子日前飼養的迷你杜賓走失，搜索無門的他只好找上枋寮分局石光派出所，警員李尚勳靠著手繪示意圖，當天就在鄉下產業道路活「逮」該迷你杜賓，而對比示意圖的「精略」，鄉民直呼李當勳根本是「鷹眼！」。

陳姓男子日前著急的走入石光派出所，指他所飼養的黑色迷你杜賓犬「黑皮（Happy）」失蹤，他向警方說，上個月外出時將黑皮（Happy）獨自留在家中，但回家竟不見愛犬蹤影，他焦急地四處尋找，也在臉書及LINE發布尋狗啟示，甚至懸賞新台幣6000元欲答謝搜尋到黑皮民眾，卻仍找不回毛小孩，在黑皮走失逾月後轉向警方求助。

此種犬在台灣飼養者少，不常見的體型和外觀常被誤認是吉娃娃，陳男特別以手繪愛犬圖向警方解釋該犬的特徵及體型，指出黑皮的嘴邊小白毛及乳頭部分萎縮和體腹黑痣等特徵，甚至向警方得意地介紹黑皮體型雖小卻很英勇，後腳在撫摸下常踢馬步，帥氣又可愛，但陳男隨即又想起愛犬已不在身邊，觸景傷情，越說越黯然。

警方拿到手繪圖，也略有無從下手尋找之感，不過李尚勳神辨黑皮（Happy）的3個特徵，積極細心在轄區尋找，皇天不負苦心人，當天下午2時，他就在轄內產業道路上發現黑皮，黑皮疑似知道警方是要替牠找主人，溫馴的讓警員帶返所內，陳男一見真的是遍尋不著的黑皮，馬上將心肝寶貝擁在懷裡，這宛如奇蹟似的重逢，陳男是不斷向李尚勳道謝，和黑皮重逢，令他十分「happy」。

手繪圖事後曝光，民眾搞笑表示「難怪當初找不到」、「畫犬不成反類兔？」，但得知李尚勳竟靠著如此「精略」的手繪圖，竟在大片田園間的產業道路找到毛小孩，直呼他是「鷹眼？」、「完成不可能的任務」。