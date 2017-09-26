綁女友塞後車廂嗆「假車禍一起死」 恐怖情人被起訴

蔡姓女子遭林男塞進後車廂，她踹開後車廂伸手向後方車輛求救。（資料照，記者林嘉東翻攝）

2017-09-26 12:58

〔記者林嘉東／基隆報導〕林姓男子不滿蔡姓女子與前男友藕斷絲連，暴怒毆打蔡女，怒嗆「要製造假車禍一起死」後，綑綁蔡女手、腳，將她塞進後車廂；被關在後車廂的蔡女急中生智，用力踹開後車廂門，趁車廂門上下開闔時，把手伸出車外，向後方車輛求救，過程宛如電影情節。基隆地檢署偵結將林依強盜等罪嫌起訴。

起訴書指出，42歲林姓遊覽車司機，與小他1歲的蔡女交往多年，林男因染毒遭公司開除，蔡女也提分手，但仍同居在一起。

林上個月15日南下求職，傍晚5時許搭火車返回基隆，蔡女開車去接他；未料，林在蔡女下車買衣服時，發現蔡女手機LINE上，竟寫著「無法忘懷與你在一起的日子」等字句給她前男友。

林等蔡女上車後，竟在車上狂毆蔡女，以「討客兄」等語辱罵蔡，強行開走蔡女的車，載至基隆市南榮公墓一處懸崖，將蔡女拖下車質問蔡女為何還跟前任男友在一起。

接著對蔡女施暴，林先以手機丟蔡女臉部，再用腳踹蔡女後恫稱「要連人帶車一同推向懸崖，製造假車禍，一起去死」、「早知道車上有塑膠桶，叫去買汽油把妳燒死」，隨後，以膠帶綑綁蔡女手腳後塞進後車廂。

蔡女在後車廂內的蔡女無法動彈，便機智用並攏的雙腳猛踹後車廂門，因車子車齡超過10年，後車廂門果然被蔡女踹開，她趁後車廂門上下開闔時，將手伸出車外，向後方車輛揮手求助。

後方車輛民眾看見有人的手從後車廂露出來，向國道警方報案，還開車到林車旁說「你後車廂有人！」林回覆：「不用你管！」沒多久便駕車下木柵交流道。

國道公路警察局第九大隊獲報後，依報案人報案車牌，找到車主、蔡女的姊姊，姊姊回覆警方：「妹妹跟林在一起」、「可能遭林綁架！」並提供林的手機號碼。

警方立即打電話問林：「你的後車廂為什麼有人？」林馬上掛上電話停車，將後車廂關緊。林當晚8時許，把車開至木柵一處河堤旁，將蔡女丟包路邊；蔡女自行脫困後，求助路人報案。

基隆地檢署偵結，將林依強盜罪嫌起訴他。