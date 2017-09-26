警攔違規搜2顆子彈 鍥而不捨起獲M4突擊衝鋒槍

2017-09-26 12:43

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄警方攔檢違規機車騎士，意外在騎士身上發現2枚子彈，進一步查出其友人柯姓堂兄弟曾持槍炫耀並分給他子彈，警方鍥而不捨找到柯姓堂兄弟，2嫌否認持槍，但警調監視器，戳破柯嫌謊言，嫌犯才坦承交給蔣姓友人保管，警12小時內循線查獲M4突擊衝鋒槍及子彈67發。

警局鑑識中心表示，查獲的突擊衝鋒槍，槍身印字為美國COLT廠牌，RM22401型，初步認定有殺傷力，由於槍管來福線很精緻，研判可能是制式槍枝，仍需刑事局測試鑑定，警方說若是制式M4突擊衝鋒槍，黑市價格達百萬元。

本月23日清晨5時許，高雄市三民一警分局十全所長黃昶斌巡邏時，在民族、九如路口發現2台機車騎士路口聊天，其中18歲蔡嫌未扣安全帽帶，黃昶斌趨前盤查時，蔡嫌突然加速駛離，黃撲身拉住機車龍頭並將蔡嫌逮捕。

警方搜索時，在蔡嫌身上發現2枚子彈、蝴蝶刀一把，立即將蔡嫌等3人帶回偵辦。因攔捕過程搜到子彈，警方成立專案小組，報請檢察官核發拘票及逕搜指揮書。

警方接著查出，當天凌晨2點多，蔡嫌的友人柯姓堂兄弟炫耀持有槍枝時，分給蔡2顆子彈，他放在身上的口袋，沒想到子彈竟因交通違規被警發現。

警方立即循線在岡山找到20歲及18歲柯姓堂兄弟（傷害、毀損前科），柯姓堂兄弟剛開始否認持槍，後因蔡嫌指認，2嫌才坦承持有槍枝，一度還帶警方到家附近草叢取槍未果，騙說槍不見了，後來警方調閱大樓監視器，發現柯姓堂弟揹著黑色袋子離去，柯嫌無法自圓其說，才坦承將槍枝交給21歲蔣友人保管。

警方隨即到梓官區查獲蔣嫌，並當場查獲管制槍枝M4突擊衝鋒槍及子彈67發，柯姓堂兄弟也說，M4衝鋒槍是3、4個月前一名綽號阿文男子交給他保管。警訊後將一干嫌犯等帶回分局依槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。