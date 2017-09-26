男子帥氣急停買檳榔 下一秒被搜出毒

2017-09-26 12:52

〔記者許國楨／台中報導〕林姓男子趁凌晨開車攜毒外出，以為夜深人靜肆無忌憚在路上疾駛還任意變換車道，接著急停到路邊買檳榔後連方向燈都不打就直接駛出，殊不知整個過程被巡邏警方看在眼裡攔查，當場讓車內的K他命、毒咖啡包、毒梅錠一併露餡，方才自以為帥氣的開車氣勢頓時全消。

台中市警局保安大隊第二中隊小隊長王永厚等4名員警，日前凌晨3點多巡經西屯區西屯路、河南路口，發現一部自小客從警車前呼嘯而過，不僅快速變換車道又未打方向燈，警方唯恐衍生交通事故沿後追趕準備攔查時，只見自小客急速開到路邊買檳榔後，連方向燈都不打又直接駛入車道，差點波及一部剛好駛經的計程車。

警方原以為駕駛可能酒後開車加速追上前攔下盤查，雖未聞到酒味卻見31歲的林姓駕駛神情異常緊張，且目不轉睛盯著車內黑色包包，此舉更引起警方起疑檢視包包內裝的新潮咖啡包、梅錠等，經員警以毒品試劑初篩咖啡包10包及不明粉末15包、梅錠10顆，果然均含有K他命等毒品成分。

林男供稱，稍早開車外出以為夜深人靜路上車子不多，才會任意變換車道並急停買檳榔，沒想到自以為帥氣的行徑竟被警方盯上，連帶讓車內毒品曝光，至於這些毒品是花了2萬元購得供自己吸食；但警方對他的說詞存疑懷疑他涉嫌販毒，訊後先將全案依毒品罪嫌送辦再繼續追查毒品來源及流向。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆