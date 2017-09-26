被控利用感情詐財 飯局妹「娜塔莎」狠撈3千萬今起訴

2017-09-26 12:45

〔記者錢利忠／台北報導〕化名「娜塔莎」的蕭姓飯局妹，被控遊走高檔飯局涉「假交往，真詐財」，除了陳姓富商Andy被騙數百萬元，告她詐欺之外，另有1名富二代也控告蕭女詐財2500多萬元；台北地檢署調查，年僅23歲的蕭女，名下存款竟有3000多萬元，與她的所得不符比例，認定她涉嫌利用感情騙財，今天依詐欺罪將她起訴，並查扣不法所得。

蕭女先前應訊時否認利用感情詐騙，她辯稱有經濟困難，對方得知後主動幫她；但陳姓富商反駁，指控蕭女一直利用感情欺騙他，讓他誤信兩人是真愛，他才會伸出援手，未料，他發現蕭女周旋在數男之間，這才發現上當。

除了陳姓富商報案外，另有香港富商TONY，不甘被騙走2500多萬元，曾委請徵信社跟蹤她月餘，拍下她的素顏照，發現她除了在台北市中山區長春路及大安區市民大道有兩處房產，她還經常全身名牌去五星級飯店赴約，根本不似她所說的「欠很多錢」、「還在租房子」。

TONY指控，娜塔莎的手段很高明，一直用苦肉計，專打自己有家室的痛處，要他拿錢出來彌補，不但每月匯給她50萬元，送她香奈兒及愛馬仕等名牌精品，還經常以欠債、父母生病開刀、親哥哥癱瘓等各種理由跟他拿錢，沒想到最後都是一場騙局。

今年2月底，檢警搜索蕭女的住處，發現她靠著跑攤、陪吃飯，就累積3000多萬元的資產，且還在北市中山區買了2間房子，不採信她所稱經濟有困難等說詞。

此外，蕭女涉向富商及富二代詐財期間，請對方陸續將錢匯至她的5名親友帳戶中，親友再將錢轉匯至她的帳戶，5人因此吃上違反洗錢防制法官司；檢方調查認為5人並不知情，所以將5人不起訴。