同性婚姻立法牛步 一對伴侶淪制度受害者

2017-09-26 12:16

〔記者吳政峰／台北報導〕同性伴侶梁宗慧與朱姵諠2014年至台北市中正區戶政事務所，辦理結婚登記被駁回，遂向台北高等行政法院提起訴訟，期間大法官雖宣告民法未保障同性結婚違憲，但立法無進展，梁、朱2人今日開庭，向法官陳述相關權利不受保障，希望能透過司法判決給戶政機關法源依據，盡速讓2人完婚。

兩人的委任律師許秀雯指出，大法官已做出釋字748號解釋宣告民法未保障同性結婚違憲，並要求相關機關2年內完成相關法律制定或修訂，但立法牛步，至今未有任何進展，已有一名同志成為制度拖延下的受害者。

今年九月初，台灣一對同性伴侶前往西班牙度假，其中一人不幸溺水昏迷，卻因他的伴侶不是名義上的配偶，無法簽名請求醫師積極治療，拖延數天，最後透過涉外單位才將他送回台灣診治，目前仍無意識，在加護病房觀察。

台灣伴侶權益推動聯盟秘書長簡至潔指出，受害的這對伴侶，當年與梁、朱等共30對伴侶，一同赴戶政機關辦理結婚登記，是在同性婚姻領域奮鬥的夥伴，今年5月聽到民法禁止同婚違憲後，2人還興奮地不敢相信，沒想到4個月後竟發生悲劇，令人心痛。

梁宗慧說，因與朱姵諠沒有婚姻關係，所以無法在朱住院時留宿照顧，就算朱母已跟醫護人員說明，仍受制度阻礙無法如願。

朱姵諠說，雖然與梁已在加拿大完成結婚登記，回台卻受限法律而無法成為正式夫妻，沒有「婚假」可言，更遑論其他法律保障的配偶權利。

梁、朱指出，加拿大對同性婚姻非常尊重，2人在溫哥華拍婚紗照，路人經過均予以言語祝福，希望台灣有朝一日也能落實婚姻平權，不論是社會或是法律。

中正區戶政事務所人員出庭表示，內政部已就此事發函，指2年內法制化完成前，同性婚姻登記沒有法源依據。

今日開庭後，梁、朱、伴侶盟等在北高行門口開啟直播，呼籲行政院修法小組應盡速把法案送交立法院審議，勿因主持人政務委員陳美伶身兼國發會主委就停滯不前，畢竟這不是利益衝突的糾葛，而是攸關違憲、人權的重大法院。