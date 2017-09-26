獨家》又見冤獄平反！偽卡案纏訟15年再審判無罪

2017-09-26 12:07

〔記者黃建華／高雄報導〕冤獄平反！15年前因捲入一起偽卡集團案的前財金資訊公司電腦工程師賴廷政，遭判刑1年4月、減刑8月入獄服刑完畢，但賴始終喊冤，纏訟多年，今獲高雄高分院再審，改判無罪。到場聆判的賴廷政聽到「無罪」，激動得渾身顫抖、眼眶泛紅，親友則輕拍他的肩膀安慰「你委屈了！」

據了解，高雄地檢署2002年間查獲一起偽卡集團案，懷疑涉案犯嫌勾結財金資訊公司工程師人員，在黃姓涉案人住處查扣到2萬5千筆信用卡持卡人的信用卡內外碼、金融卡驗證碼製作偽卡，結果當時擔任財金公司電腦工程師的賴廷政因此和其他2名同事被懷疑為涉嫌人，儘管賴廷政自始否認，還是遭檢方依竊盜罪起訴，並遭法院判決1年4月、減刑為8月入獄服刑。

這場官司毀了賴廷政的人生，但賴始終堅持要爭取回清白，出獄後持續打官司，纏訟多年聲請再審，今終於獲高雄高分院以發現新事實、新證據，確認當年賴的業務根本無法接觸到信用卡持卡人的內外碼與驗證碼，改判無罪。

到場聆判的賴廷政聽到審判長涂裕斗宣判他「無罪」，激動泛紅眼眶。親友則拍他的肩膀安慰「15年來委屈了!」賴廷政受訪時感謝媒體的關心，但哽咽表示自己「已有新的工作、希望過新的生活」，婉拒媒體拍照。