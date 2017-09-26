兩案犯罪集團合作賺外快！中國領隊出賣團員辦人頭卡

2017-09-26 11:12

［記者楊政郡／台中報導］台中地檢署檢察官陳信郎查獲來台旅遊中國領隊「出賣」團員，勾結台籍主嫌劉承德，來台期間申辦人頭「預付卡」，劉每張賣給犯罪集團1500至1600元，不法牟利64萬餘元，曲姓領隊每張賺100元，3個月不法牟利6萬2300元（623門號），另清查劉承德集團出售的人頭卡已達1萬7000餘筆，遭詐民眾116人，金額達1600萬餘元，台中地檢署依組織犯罪條例、偽造文書、幫助詐欺等罪起訴劉承德、曲志超（在押、中國籍領隊）、陳秋雯、陳良誌等4人。

起訴書指出，男子劉承德（41歲）、女友陳秋雯（41歲）、陳良誌（36歲）、曲志超（30歲）。105年10月間無業的劉承德，發現各犯罪集團很需要人頭門號，意想天開從中牟利，印製「大陸領隊你好，想賺外快嗎？簡單又合法月入十萬元，台灣電信專營配件收購」之名片，吸引大陸領隊連繫。

劉承德勾結領隊，由領隊以幫團員辦理「免費行李」升等之藉口，蒐集團員的護照及入台通行證等，然後到劉指定通訊行門市辦理「預付卡」，申辦3G或4G門號（依NCC規定每人每項可各辦5門號，總計10門號），每申辦1支預付卡門號，劉支付給曲100元新台幣，曲在106年3至5月間5團（總計團員119名），他申辦623支門號，獲利6萬2300元。

劉不僅與曲姓領隊合作，還有多位中國籍領隊與劉合作「賺外快」，目前還在清查與監控中，每門號劉出售給犯罪集團1500元至1600元，檢方清查發現，劉某集團出售各犯罪集團「預付卡」門號達1萬7000餘門號（人頭來源不僅是中國籍領隊，目前另案偵辦中），因而被詐得逞的被害人116人，金額1600萬餘元，數目還會再增加。

今年5月24日上午檢警故宮博物館拘提曲姓領隊，15名來自濟南團員一起接受偵訊，他們完全不知道要辦門號，大罵被領隊出賣了。

檢方強調，此案衍生出許多問題，這些人頭預付卡流入妨害風化、詐欺、販毒等犯罪集團使用，檢警偵辦後發現辦卡人是中國籍，阻礙後續偵查，而這些中國來台旅遊民眾，不知不覺被當人頭而犯罪，可能再入境就會被逮捕。事件如果擴大下去，影響深遠。