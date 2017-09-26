竹南驚傳女子墜樓亡 男網友稱攀爬入屋不慎失足

2017-09-26 10:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮大埔地區一處出租公寓，今天上午傳出墜樓意外，造成1名44歲古姓女子傷重死亡，原因有待警方調查釐清。

古女的王姓男性友人向警方表示，他和古女為網友，今天上午8點左右，他和古女返回公寓5樓租屋處，但門鎖打不開；古女遂從6樓頂，試圖攀爬到房間對外窗，結果不慎失足墜樓。

消防隊獲報前往救援，古女胸部、四肢多處變形，已無生命跡象，送醫急救也回天乏術。

警方表示，目前僅有王男的單方面說詞，古女墜樓的確切原因，仍待進一步調查釐清。