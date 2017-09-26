又一案逾時效！陳由豪違反總統選罷法 今獲不起訴

針對陳由豪（見圖）於2004年總統選舉期間，被前第一夫人吳淑珍等人提告違反總統選罷法案件，因逾追訴時效，台北地檢署今天將陳由豪不起訴。（資料照，記者黃其豪攝）

2017-09-26 10:27

〔記者錢利忠／台北報導〕前東帝士集團總裁陳由豪債留台灣、潛逃中國，92年間被列為十大通緝要犯；外傳陳由豪有意到菲律賓投資，擬「錢進」菲律賓，法務部已向菲律賓及中國請求依相關協議將陳由豪遣返回台，但未獲答覆；針對陳由豪於2004年總統選舉期間，被前第一夫人吳淑珍等人提告違反總統選罷法案件，因逾追訴時效，台北地檢署今天將陳由豪不起訴。

2004年總統選舉期間，陳由豪指控民進黨參選人陳水扁及其夫人吳淑珍，曾收他的政治獻金，吳淑珍、經建會前副主委張景森、前立委張清芳等人，為此向北檢控告陳由豪誹謗，因陳由豪當時已潛逃中國，北檢屢傳未到，因而對陳由豪發布通緝。

針對陳由豪所涉多案而被通緝的案件，台北地檢署僅剩本件違反總統選罷法案，且通緝時效到今年8月28日已消滅，檢方考量陳由豪於此案已逾追訴時效，只好將他不起訴。

檢方調查，陳由豪除涉及東展興業掏空案，還涉及新瑞都弊案、東華開發掏空案等案，遭多個司法機關發布通緝，法務部曾多次向中國提出遣返要求，但因陳由豪早已持有中國公民身分，遣返要求未獲中國正面回應。

陳由豪雖遠遁海外，仍持續遙控搬走他在台灣的錢，他積欠國稅局91至93年度綜合所得稅共4億4000餘萬元，98年間，陳由豪跨海授權不知情的吳姓男子，在他海外逃亡期間處理在台所有稅務。

99年間，國稅局將陳由豪欠稅案，移送行政執行署強制執行，100年間陳由豪卻疑似虛構泰國債務，將陳所持有、但尚未被國稅局扣押的東豐與東鼎股票，透過債權買賣移轉處分掉，得款最終輾轉匯至中國廈門，國稅局控告陳由豪損害債權，北檢起訴陳、吳2人，吳男103年被認定不知情而獲判無罪，北院103年1月對陳由豪發布通緝，此罪通緝時效為10年，通緝時效至113年，屆時他已83歲。