機車被刮傷起口角 一句「賤人」判拘20天

2017-09-26 09:20

〔記者李立法／屏東報導〕萬姓婦人不滿機車被刮傷，咒罵徐姓婦人「賤人」、「全家死光光」，徐婦憤而提告，法官依公然侮辱罪，判處萬婦拘役20天，若易科罰金的代價是2萬元，遠超出修理機車的花費。

萬婦及徐婦同為租屋房客，卻因機車刮傷問題撕破臉，去年9月間在租屋處前大馬路上發生爭吵，萬婦氣得咒罵徐姓婦人「賤人」、「全家死光光」等語，結果被徐婦提告公然侮辱罪。

雖然萬婦矢口否認辱罵徐婦，但左右鄰居都聽見萬婦大聲咒罵徐婦，法官傳訊相關證人後，認為萬婦公然侮辱罪成立，判拘20天，可上訴。