未婚產女嬰丟醫院垃圾桶 結婚後悔了…

2017-09-26 09:14

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市林姓女理髮師，今年2月時因上班期間腹痛難耐，由親友在她到仁愛醫院就診，沒想到林女在醫院廁所內產下一名女嬰，驚慌失措的她竟將女嬰丟在醫院垃圾桶內，然後自行離去，經醫院護理人員發現後報警，全案法院審結，因林女事後與女嬰生父結婚，也願照顧該女嬰，依遺棄罪嫌判林女6個月徒刑，緩刑2年。

判決書指出，21歲林姓女子今年2月在公司上班時，突然感到腹痛，立即請親友將她載往醫院，因實在腹痛難耐，林跑到廁所內打算如廁，沒想到竟意外產下一名女嬰，由於當時的林女未婚，生怕懷孕事實東窗事發，將女嬰遺棄在廁所垃圾桶內。

醫院護理人員發現廁所有血跡，進而發現在垃圾桶內的女嬰，立即報警，女嬰全身已輕微發紫，所幸經急救後撿回一命；林女於偵查時否認犯行，遭到檢方起訴，但法院審理時改口坦承犯案，但她辯稱，因未婚產子一時不知所措，且當時失血過多意識不清，才會遺棄女嬰。

法官認為，女嬰遺棄處雖為醫院，但輔出生，若無適當照料必將對其生存構成危害，但兼衡林女從事美容美髮業、高中畢業，家庭經濟狀況勉持等一切情狀，加上林女事後與女嬰生父結婚，並願意共同照顧女兒，林女也對於犯行深表悔意，依遺棄罪嫌，判處有期徒刑6個月，可易科罰金，緩刑2年。