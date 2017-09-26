騎士明明酒測值超標 卻收到一張拒測罰單？！

2017-09-26 08:18

〔記者吳政峰／台北報導〕明明接受酒測了，還超標觸犯公共危險罪，最後卻收到一張拒測罰單？！

基隆警方104年間攔下劉姓騎士酒測，指酒測器螢幕顯示0.27，達公共危險罪標準，但機器印不出測定單，員警請劉再受測一次遭拒，遂開立拒測罰單。劉男自認無二度受測的義務，向基隆法院提告撤銷罰單被駁回，上訴至台北高等行政法院，法官發現一審沒調閱取締時的全程影片、未檢視影片有無拍到酒測值0.27、也沒查證酒測器是否故障，認為調查過程有瑕疵，廢棄原判決，發回基院更審。

劉男表示，當時載老婆經過基隆風化區，警方躲在暗處臨檢，不合規定；他主張第一次已配合受測，沒義務要測第二次。

一審指出，酒測器顯示取樣完成，且等列印出檢測結果紙（測定單），才算

「實施檢測成功」，倘若測定單印不出來，表示儀器有問題，檢測應屬失敗；反之，如果檢測成功，依法不得實施第二次檢測。

一審認為，員警第一次雖測得劉男酒測值0.27，但儀器無法列出測定單，算失敗，可用另一台酒測器請他配合受測，劉男未盡配合酒測的義務，屬「拒絕接受酒精濃度測試檢定」，警方開罰合理。

北高行不認同一審看法，指酒測器取樣完成，在螢幕顯示測得數值時，即代表檢測完成，列出出來的測定單只是顯示測試結果的書面證據，如果可排除儀器有其他故障可能，螢幕上的酒測值就是真實數據。

北高行認為，警方值勤有錄影錄音，應截取拍攝酒測器螢幕顯示0.27之畫面，並查證儀器無其他故障情形（依當天使用前後狀況判斷）後，依公共危險罪移送檢方偵辦，但一審未調查確認是否有該張截圖，有違誤。

北高行指出，酒測要依法全程蒐證，但警方提供給法院的是11段不連續影片，劉男曾就此聲請調查全程錄影，一審卻未調查，也沒說明理由就予以駁回，程序不完備。至於警方在風化區攔檢，法官則認為沒問題。

綜上，北高行以基院調查不完整，廢棄原判決，發回更審。

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