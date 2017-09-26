土城槍擊案》傳10億土方利益種殺機 小弟抽生死籤殺角頭

土城日前驚傳黑幫仇殺事件，槍手陳致綸當街開槍狙殺巡天府宮主林立昌，有週刊報導，指稱整起事件是源起於土城暫緩發展區的黑幫利益糾紛。（資料照，記者陳慰慈攝）

2017-09-26 08:51

〔即時新聞／綜合報導〕日前新北市土城區驚傳黑幫仇殺事件，20歲槍手陳致綸當街開槍狙殺土城巡天府宮主林立昌，造成1死5傷慘劇，林立昌則是重傷撿回一命。有週刊報導指出，整起事件是源起於土城暫緩發展區的黑幫利益糾紛，槍手甚至是抽了生死籤後才進行槍殺。

據《鏡週刊》報導，土城角頭黃義倫於今年6月遭槍手射殺，身中10槍死於停車場，據傳是因為與林立昌勢力爭奪土城暫緩發展區的利益有關。負責調查該起案件的專案小組成員表示，日前對林立昌開槍的兇手聲稱是為大哥黃義倫報仇，那只是表面的理由，實情是黃義倫的手下認為土方利益將被林立昌獨占，決定向林立昌報復。

自黃義倫下葬後，道上盛傳黃的手下在謀劃暗殺，組織內部抽生死籤，決定由陳致綸下手，陳甚至拿了百萬安家費，還得到「出獄後當老大」、「家人將得到照顧」等保證後才行兇。由於整體計畫準備妥當，陳致綸犯案後一切都照劇本進行，行兇後就前往派出所投案且坦承犯案，試圖以自首減輕刑責。

報導也提到，土城暫緩區總面積逾45公頃，2014年3月新北市長朱立倫主持開工動土，且市政府把土地發還地主，讓地主自行決定找建商開發，有地方人士透露，扣掉15公頃的公設用地，土城暫緩區有30公頃可以開發，潛在的土方利益超過10億元。