墾丁玩水車險意外破處 恆醫保住熟女完璧

水上摩托車是墾丁熱門活動。示意圖與新聞人物無關。（記者蔡宗憲攝）

2017-09-26 00:14

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕玩水上摩托車注意！一名27歲台北女遊客冰冰（化名），23日到墾丁一處海域從事水上摩托車活動時，甩尾落海時遭強大的浪柱衝擊會陰，造成陰道口裂傷出血，就醫時神色緊張告知醫生自己「單身」，擔心失血是破處造成，所幸經院方縫合檢視，確認女子的完璧之身，這已經是今年夏天第三起玩水上摩托車造成陰道裂傷案件。

墾丁暑假期間連續發生兩起搭水上摩托車被水柱射傷下體送醫事件，醫院正強力宣導女性多穿件褲子，沒想到上週六（23日）又發生同樣案件，還是一名未婚且保有處子之身的熟女，讓受理的恆春旅遊醫院相當謹慎。

恆春旅遊醫院副院長陳明智說，熟女由友人陪同就醫，告知院方是搭乘水上摩托車，教練連續三次甩尾讓她落水，前兩次有煞車熄火，第三次遭刺激甩落未熄火，雖在泳褲外穿著寬鬆短褲，上岸後仍發現下體流血，覺得相當擔心。

陳明智表示，女子羞赧的向醫師透露自己仍是「處子之身」，院方在處置上格外謹慎，所幸檢查後未像前例遭水柱衝擊進陰道內，僅會陰至陰道口約2公分裂傷，縫合後已經出院返家休息，傷口癒合後拆線即可，保住女子的完璧之身。

得知又有女遊客被「沖傷」，資深水上活動教練老田說，專業的教練都會詢問遊客是否要「落水」，絕不會給「驚喜」，因為沒有準備下的衝擊容易產生意外，希望教練們珍惜羽毛，活動安全絕對是首要工作。

一個夏天出現三起女性被水柱射傷下體事件，恆春旅遊醫院苦口婆心重申，女性從事水上摩托車活動，除考慮穿著保護性較佳的全身性防寒衣，也可考慮在泳衣外加上緊身褲或合身短褲保護下半身。