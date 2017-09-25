9/25威力彩頭獎摃龜 今彩539頭獎開出2注！

2017-09-25 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月25日）開獎的第106000077期威力彩，頭獎摃龜；第106000229期今彩539，頭獎開出2注，每注可得800萬元，分別由台中市南區永興里高工路231號1樓的「彩星彩券行」與台北市內湖區內湖路一段591巷11弄2號的「聯懿彩券投注站」開出。

第106000077期威力彩中獎號碼為：「第一區：03、04、15、16、24、34，第二區：04。」頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共3注獲得，每注可得15萬元；肆獎共28注獲得，每注可得2萬元；伍獎共176注獲得，每注可得4000元；陸獎共1134注獲得，每注可得800元；柒獎共2164注獲得，每注可得400元；捌獎共1萬1932注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬5828注中獎，每注可得100元；普獎共2萬6947注中獎，每注可得100元。

第106000077期38樂合彩中獎號碼為「03、04、15、16、24、34」，五合摃龜；四合共7注獲得，每注可得6萬7500元；三合共79注獲得，每注可得5750元；二合共1766注獲得，每注可得750元。

第106000229期今彩539中獎號碼為「03、08、18、27、36」，頭獎開出2注，每注可得800萬元；貳獎共206注獲得，每注可得2萬元；參獎共7147注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬6478注獲得，每注可獲得50元。

第106000229期39樂合彩中獎號碼為「03、08、18、27、36」，四合共2注中獎，每注可得獎金21萬2500元；三合共190注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5846注中獎，每注可得1125元。

第106000229期3星彩中獎號碼為「268」，正彩共44注中獎，每注可得1萬2500元。

第106000229期4星彩中獎號碼為「4299」，正彩共6注中獎，每注可得12萬5000元

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見