屏東鄉代遭指控毆人 雙方各執一詞

2017-09-25 19:17

〔記者邱芷柔／屏東報導〕有網友在臉書「爆料公社」發文，指控屏東林姓鄉代偕子拿棍棒打人，還PO出遭毆打的利姓男子受傷照片，利姓男子今天下午前往內埔分局製作筆錄，利男向警方表示，23日晚間7點多，他在龍潭村廟會中，無故被林姓鄉代與身旁的小弟、兒子打得頭破血流；林姓代表稍晚也到分局製作筆錄，他強調自己與兒子沒有動手，他是被陷害的；警方表示，目前已調閱監視器並掌握動手毆人者，將過濾監視器清查現場情形，並依相關證據依法偵辦。

遭毆打的利姓男子拿出醫院驗傷單，包括頭部4公分、右眉2公分的撕裂傷外，還有臉部、胸部及手腳等多處挫傷，利男向警方表示，他不曉得自己為什麼會被打，本來在跟代表講話，結果下一秒就被圍毆。

林姓代表表示，事發前他收到利男傳出要毆打他兒子的Line訊息，於是在廟會陣頭休息空擋，他前去找利男，沒想到利男酒後直飆罵髒話，並動手攻擊他，當時身邊的孩子看見利男動手才會氣不過反擊，他還上前勸架，甚至出資讓受傷的利男搭計程車就醫，他原本是要去解決事情，沒想到自己被抓傷，還反被PO文指控動手毆人。

監視器畫面上一群人蜂擁而上，現場民眾發現疑似鬥毆情形立即報警，但警方到場後，打架民眾已離去，利男與林姓代表今天雙雙到內埔分局製作筆錄，雙方各執一詞，警方則表示，目前已掌握涉案人，除調閱監視器外，也持續透過筆錄釐清案發經過。

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