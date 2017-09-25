屁孩po「飆車族提早過中秋」遭警查辦 怒嗆：誰是豬隊友？

青少年騎車沿途按鳴喇叭，還拍攝相關照片PO網。（記者洪臣宏翻攝）

2017-09-25 22:21

〔記者洪臣宏／高雄報導〕陳家欽在高雄致力打擊飆車族，沒想到他剛升任警政署長，「飆車族提早過中秋」影片就po上網，20餘名男女佔據車道、沿途按喇叭畫面，觸動挑戰公權力敏感神經，除了開罰，25日將9名男子及青少年依公共危險罪嫌送辦，他們懊惱說：「是那個豬隊友po上網啦?」

這段標題「飆車族提早過中秋」被po上「黑色豪門企業」臉書社群網站，因為飆車族曾是高市街頭夢魘，立刻引來警方高度注意，從昨天深夜開始漏夜展開相關緝捕動作。

仁武警分局調查，影片在鳥松區文前、中正路段拍攝，20餘名男女共乘約17部機車，占據車道緩緩前行，且沿路按鳴喇叭，引來側目。從拍攝景度研判，拍攝者應該是同夥。

警方今天約談9名騎車男子，其中約有一半還在讀高中職，他們對警方登門相當詫異，得知緣由不禁大罵：「是誰那麼白目?」警方先行依道路交通管理處罰條例未戴安全帽及沿路按鳴喇叭，分別處以500及300至600元罰鍰。

警方表示，該批男女是接到陳姓男子（未到案）邀約，於23日中午前往參加廟會，沿途發生上述情事。警方強調，他們並非夜間行駛，且無蛇行、飆速，跟一般認定飆車族不同，不過人車疑涉有妨害公眾往來安全，訊後仍依公共危險罪嫌送辦。