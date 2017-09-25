小情侶疑在公園口交活春宮 po文者擔心女孩被悶死

2017-09-25 17:24

〔記者王俊忠／台南報導〕這太開放了吧！

有網友在臉書爆料公社分享一段令人臉紅心跳的「活春宮」片段，事發地點在台南安平區某小公園，短短十五秒影片，身穿黑上衣的男子與黃衣女坐在公園搖椅上，只見女方將頭埋進男子雙腿間不斷上下晃動、疑似在口交，男子長褲也疑丟在地上、還拿衣物遮住女生的頭。PO文者說，中午一點多大熱天，很擔心女孩被悶死。

PO文者在爆料公社po上這段短片、說發生時間是在昨天中午一點多。影片中有兩位女生對話、語帶訝異說，「妳有看到嗎？有！有在動耶！還在偷看」。畫面會說話，小編就不多做解釋了！就像原po打上的字幕「幹嘛啊！我不懂哈哈哈～」。

網友紛紛留言道：「這樣下去我覺得他會悶死、你們真歪，他在縫褲子啦，男生曬一個上火，正在退火啦！有吸管讓他呼吸用，看起來應該沒什麼大礙、大熱天的，不洗洗這樣好嗎（放錯重點），這是一位男子在公園被蛇咬，遇到一位善良女孩幫忙為男子吸毒液的故事！ 其實女的趴著在啜泣，男的在安慰她不要哭 （睜眼說瞎話中）」。

網友虧說，這短短的十五秒影片真的是只可意會不可言傳，只是，台南這幾天天氣真的頗炎熱，這樣透中午日頭赤炎炎擦槍走火，身子還是要顧的呀！

市警四分局表示，對於這段活春宮影片，警方並未接獲民眾報案，經查地點應是在安平區札哈木公園旁的彩虹公園，因為女方趴在男方腿部，影片雖未看到有三點露出畫面，但從兩人動作可研判女方應是為男方口交，作風很大膽，也不應該，這涉及到刑法妨害風化的公然猥褻罪嫌，警方會調閱附近監視器影像進一步追查這對男女。