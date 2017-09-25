洩露考察地點讓旅行社先訂光房間 鎮代被判4月徒刑

2017-09-25 20:50

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣田中鎮現任鎮民代表陳東傑，在擔任鎮公所秘書期間，夥同該公所的代理課長鄧茂榕（緩起訴處分），把田中鎮公所103年度里鄰長訓練暨藝文活動採購案的活動日期、地點、梯次、房間數等資訊，在招標前就先洩露給富灥旅行社負責人劉志輝，讓劉男可以先訂旅館房間，導致其他旅行社訂不到足夠房間，彰化地院一審判決無罪，台中高分院卻認為，這已造成不公平競爭，依洩漏國防以外秘密改判徒刑4月，可易科罰金與上訴。

判決書指出，陳東傑在2014年間擔任鎮公所秘書，與代理課長鄧茂榕（緩起訴處分），分別擔任「田中鎮公所103年度里鄰長訓練暨藝文活動採購案」（俗稱里鄰長自強活動）的開標主持人與承辦主管，此採購案上網公告是同年3月7日，但2人卻在2月13日，把活動與採購案規劃內容，包括時間是同年4月8、9日與同月14、15日，分成2梯次，轉告給富灥旅行社負責人劉志輝，談話內容卻被廉政署監聽。

廉政署監聽到，陳東傑打電話告訴劉男說，「我們103年里鄰長自強活動要去小琉球，暫定4月8日、9日，弄成一梯可以嗎？」，劉男答覆說「因為你們差不多要190間（旅館房間），所以現在不太好弄。」，陳東傑叮嚀劉男：「你確定好我們就趕快簽上網」、「越晚越不好，太接近選舉了」。

鄧茂榕坦承洩露採購內容，但他宣稱是受陳東傑指示，陳東傑則否認犯行，他辯稱田中鎮公所舉辦里鄰長自強活動已行之有年，每個旅行社都知道名額，另外，此招標案有4、5家旅行社投標，最後評定2家旅行社，抽籤決定由富灥旅行社，彰化地院採信他的辯詞，認為活動名額與時間等資訊不是機密，也尚未達到不公平競爭，判決陳東傑無罪。

彰化地檢署不服上訴二審，台中高分院認為，陳東傑把採購內容告訴劉男，讓劉男可先訂旅館，等訂了旅館，鎮公所再上網公告，縱使其他旅行社得標，也訂不到足夠的旅館房間數，已當屬「足以造成不公平競爭」，據此撤銷無罪原判，改判4月徒刑，可易科罰金與上訴。