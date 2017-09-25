微電影早被Seafood滲透？ 中市警：勿過多聯想

2017-09-25 17:44

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局為了犯罪預防宣導幾年前興起一股拍攝微電影熱潮，但妙禪供養事件被揭發後，卻被眼尖民眾發現其中一部微電影處處充滿Seafood身影，遭質疑警界早被妙禪滲透；對此警方強調，微電影以警察故事為主未牽涉宗教事宜，外界勿過多聯想。

台中市警二分局3年前推出一部片名為「我是女孩，我是警察！」的真人真事微電影，描述該分局育才派出所一名蕭姓女警不顧父親反對投入警界，最後英勇制伏歹徒，才獲得父親肯定的過程，沒想到當時受到好評的微電影在最近妙禪供養事件揭發後，才遭到是否早預留替妙禪打廣告伏筆的質疑。

該部微電影片長5分多鐘，大部分著墨在蕭員從警遭父親反對，最後英勇抓到歹徒扭轉父親印象上，若非妙禪新聞事件持續發酵，民眾實在很難注意到其中的「玄」機，第一次出現是在35秒時，螢幕右下角有署名妙禪的紫底禪字書法擺飾，時間長達5秒。

接著鏡頭一轉，演父親男主角看電視新聞的畫面，禪字書法擺飾完整入鏡，然後切換畫面，帶出父親驚訝表情，畫面左上方又是同一幅妙禪書法擺飾，全片妙禪書法擺飾至少入鏡4次。

對此二分局表示，該部微電影是在103年委託某科技大學多媒體傳播設計系拍攝，連同角色到場景都是由拍攝團隊選定，但主要是以警察故事帶出犯罪預防宣導為主軸，未牽涉到宗教事宜，希望外界勿過多聯想。