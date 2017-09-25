假警察性侵援交妹 判刑3年4月

2017-09-25 15:24

〔記者王定傳／新北報導〕40歲梁姓男子透過網路與缺錢的小美（化名）談妥援交，見面時卻假冒成警員，還對路過的真正警察喊「學長」，小美信以為真，被迫與梁男發生性行為，新北地院依強制性交罪，判他3年4月徒刑，可上訴。

判決書指出，去年7月間，梁男透過網際網路UT聊天室結識小美，談妥以1小時2000元嘿咻，7月15日，兩人見面時，梁男因不想付錢，突然佯稱自己是警察，指小美從事援交，已觸犯兒少法，需要把手機、證件交給他保管，希望她乖乖配合。

此時，2名穿著制服的員警正好路過，梁男對著員警說：「嗨學長」，導致小美受騙，前往旅館，途中，小美雖曾以身體不適打算開溜，梁男仍稱：「不乖乖配合我，我們就回警察局做筆錄！」小美因而被迫發生性行為，案發後小美向友人求助報警。

法院審理時，梁男否認犯行，辯稱只有要求小美出示身分證已辨別是否成年，且他並未自稱是警員，而是朝九晚五的工程師。

不過，合議庭認為，小美所述前後一致，無明顯重大矛盾或瑕疵，且她並無動機與必要，加上小美友人證實小美求助時語氣慌張，有哭泣聲，還有一名男子自稱是警務人員，斥責梁男惡性非輕，犯後一再飾詞否認犯行，迄今從未向被害者表達歉意、賠償，毫無悔意。