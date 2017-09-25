台塑捐6853萬 助雲林設500個路口監視器

台塑石化董事長陳寶郎（左）代表台塑企業捐款給雲林縣警察局，建置路口監視器。（記者詹士弘攝）

2017-09-25 13:15

〔記者詹士弘／雲林報導〕台塑企業今天捐贈6853萬6000元給雲林縣警察局，將在雲林縣麥寮、東勢、台西及四湖等地重要路口建置約500個監視器；台塑石化董事長陳寶郎表示，敦親睦鄰是應該做的，綿密的監視器有助警方科技辦案。

縣警察局表示，全縣由縣警察局管理維護的路口監視器有5218座，多在5年保固期內，妥善率極高，常在刑事破案發揮關鍵角色，今年在台塑企業支持下，將在海線4鄉鎮重要路口新建置監視器130處、汰舊換新131處，同時增加行車軌跡及車牌辨識等新穎設備，以高科技守護沿海居民。

負責居中牽線的副議長蘇俊豪表示，警力嚴重不足，沿海鄉鎮重要路口監視器的設置及妥善率，攸關民眾治安及交通權益的保障；另外，沿海四鄉有全國最大石化工業區，多項農漁產品質量冠居全國，產業轉型期間有大量外來人口及車輛進出，衍生交通或治安事件，居民時常反映治安熱點常因缺乏監視器，調不到犯罪畫面，人民生命財產無法獲得保障。

縣長李進勇說，警方在偵查犯罪時，越來越借重監視器的即時性和效能，今年自1月至8月，警察局因調閱路口監視器影像資料而破獲各類刑案共計368件、421人，肇事逃逸交通事故破案率更高達百分之百，縣府將加強路口監視器建置及汰舊換新，讓鄉親行的更安全、住的更放心、生命財產更有保障。

台塑捐6853萬元助雲林新設500個路口監視器，縣長李進勇頒發感謝狀。（記者詹士弘攝）