醉男割腕欲自戕 機警神搶救送醫

2017-09-25 12:50

〔記者許國楨／台中報導〕楊姓男子酒後情緒不穩持尖刀割腕警方獲報趕往安撫，對方反作勢欲自戕，雙方因此對峙，警方見情況急迫由2名員警會同消防隊員至屋後爬高牆入屋內，再乘楊男持續與屋外員警對話時，一擁而上利用現場棉被包覆楊男使其無力反抗，再解除手上尖刀強制送醫治療，及時阻止憾事發生。

警方指出，家住北屯區的42歲楊男因失業一段時日心情鬱悶違反戒酒約定，日前乘家人外出時用保溫瓶裝啤酒躲臥室內偷飲解悶，胞妹返家時發現屋內散發酒味質問哥哥是否又偷喝酒並找出裝酒保溫瓶致兩人發生口角，楊男因氣憤未受妹妹尊重竟持30公分長尖刀揚言自戕，妹妹見狀受到驚嚇緊急報警求助。

第五分局水湳派出所巡佐吳旭文、李承軒等人趕抵現場時，楊男要求所有員警離開如破門入內將持長尖刀刺腹，警方唯恐憾事發生一再安撫勿做傻事並急電消防員到場協助處理，楊男透過門窗表示已割腕並向員警顯示腕部割痕，再作勢拿長尖刀刺腹欲自戕。

員警見情況急迫除持續安撫外，靈機一動由另2名員警會同消防員至屋後爬高牆入內，再乘楊員持續與屋外員警對話時，一擁而上利用現場棉被包覆楊男使其無力反抗，再解除手上尖刀強制送醫治療。

家屬表示，因楊男有憂鬱症跡象才要求戒酒，未料酒後會做出傷害自己行為，對員警冒生命危險協助搶救並送醫，表達感謝之意。

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