調查局扣18公斤毒品「恰特草」市值1800萬元

2017-09-25 12:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕調查局破獲國內首次攔截香港人走私新興毒品「恰特草」18公斤，以茶葉罐包裝企圖銷美，這是首次把台灣當作轉運站，卻栽在台灣區域聯防反毒網，將3人一舉成擒，市值高達1800萬元。

財政部關務署臺北關於今年8月26日發現1件來自非洲衣索比亞可疑國際快捷包裹疑似夾藏毒品，隨即通報調查局航業調查處會同查扣，經送請調查局鑑識科學處鑑驗，鑑驗結果呈現第二級毒品卡西酮（CATHINONE）及第三級毒品去甲假麻黃鹼（CATHINE）反應。

由於收貨地址位在高雄地區，經請高雄地檢署吳正中檢察官指揮偵辦，專案小組一路監控包裹送到高市鼓山區，由居住在台的程姓香港人代收，專案小組會同收貨人開啟該國際快捷包裹，發現包裹夾藏第二級新興毒品恰特草約18公斤。

檢調指出，程男供稱該批毒品是香港友人委託代收，準備以茶葉罐包裝後，寄往美國銷售牟利，專案小組策動香港仲介袁女及貨主李男於9月2日抵台，將3人逮捕帶回偵辦，其中李男被收押，全案擴大偵辦中。

檢調表示，李男供稱目前在香港從事貨運物流業，自去年3月間開始在香港代收「恰特草」，再以茶葉罐重新包裝後寄送至美國，次數達10餘次，每罐可獲取代價100元港幣，這次是台灣第一次作為轉運站即遭查獲。

「恰特草」有「東非罌粟」之稱，由於乾燥後毒品外形像茶葉，不易分辨，無論是生吃或是沖泡長期食用成癮性大，且易危害身心健康，檢調將清查李男在中國及美國等國際販毒網路，全案正擴大偵辦中。

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