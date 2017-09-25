不滿市場肉鋪音量擾眠 火爆男持藍波刀恐嚇ＧＧ了！

2017-09-25 11:53

〔記者黃建華／高雄報導〕租住在鳳山二市場旁的顏姓男子，不滿市場內林姓肉鋪攤商清晨音量過大擾眠，酒後竟火爆一天內兩度持藍波刀前往揮舞恫嚇林姓豬肉商，並放話：「你如果再吵，我見人就殺」，警方獲報逮人，高雄地院一審依恐嚇罪判顏男拘役75天，如易科罰金需繳7萬5千元。可上訴。

判決指出，租屋住在鳳山二市場附近的顏姓男子，今年2 月8 日5 時30分許，酒後不滿租屋處附近之市場內肉舖攤商林姓老闆工作音量過大，竟持藍波刀藏在外套內前往，先向林稱：「你這樣會吵到我睡覺」，再打開外套露出上開藍波刀後，持刀向林揮舞並以台語恫嚇稱：「我的刀子利不利？」、「你工作時小聲一點，否則小心點」等語，以此方式恫嚇林姓肉商，因有路人報警，顏男遂逃離現場。

未料，顏男15分鐘後再度前往，持藍波刀向林姓肉鋪老闆揮舞，並以台語對林恫嚇稱：「你如果再吵，我見人就殺」等語，使林姓肉鋪老闆心生畏懼，後來顏男見警方到場，旋往暗巷逃逸，且將藍波刀1 把藏放在租屋處往2 樓樓梯轉角處，遭警方逮捕並扣得恐嚇用的藍波刀，將他依恐嚇罪嫌移送高雄地檢署，並經檢方起訴。

顏男在法院審理時坦承犯行，並與林姓肉鋪老闆達成和解，法官因此依恐嚇危害罪判他拘役75天，易科罰金需繳7萬5千元。