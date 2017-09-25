皮夾被撿走 機警男用APP揪出賊

基隆地方法院法官考量鍾男已取得被害人原諒，予以緩刑。（記者吳昇儒攝）

2017-09-25 11:37

〔記者吳昇儒／基隆報導〕綁定悠遊卡的APP，竟成功幫失主找回皮夾。基隆一名黃姓男子5月底將皮夾遺失在公共電話上。路過的男子鍾國仁心生歹意，將皮夾佔為己有，拿裡面的悠遊卡到附近購物。黃男遍尋不到皮夾，突然想起悠遊卡有用Easy Wallet APP綁定，查出自己的卡片曾被人拿到美廉社消費，報警抓人。基隆地方法院判罰鍾男3千元，得易服勞役3天，緩刑2年。

案發當晚，黃男約於晚間6時將皮夾遺留在公共電話機上方，隔了1個半小時，回頭找皮夾發現已經被人拿走，損失900元現金及有600元儲值餘額的悠遊卡。黃男突然想到，悠遊卡有用Easy Wallet，可以查詢消費地點、時間及金額，打開查詢，果然發現自己的卡片曾在附近的商店消費，立刻報警處理。

警方調閱店家監視器鎖定消費的鍾姓男子，一路追查，將他逮捕歸案，訊後依侵占遺失物等罪將他移送法辦。檢察官日前偵結，將鍾男起訴。

法官認為，鍾男被逮後，立刻承認犯行，除了將悠遊卡還給黃男外，還願意賠償被害人2000元，達成和解，深具悔意；考量鍾男罹有輕度的精神障礙，予以緩刑。